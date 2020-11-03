網紅「罔腰」直播毀綠島民宿喊「拆了剛好」 業主氣炸PO網

綠島一家民宿業者昨（2）日於地方臉書社團發文，直指接到一組旅客，但整團人竟飲酒過後，蓄意破壞房內擺設、滿地的垃圾及瓶瓶罐罐，杯盤狼藉的樣子，令業者火大將其PO上網公審，而網友也搜出，該組旅客正是知名網紅「罔腰」與她的友人，而她本人見事件愈鬧愈大，甚至還上新聞，在臉書反嗆「誰包棟不嗨？」、「有知名度就要被放大檢視？」

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

綠島一民宿業者於昨日在臉書社團爆料，他指稱經營的民宿遭人惡意破壞，不僅地面丟滿垃圾及瓶瓶罐罐，甚至是房內的擺設品也都遭扯下，整間房間可說是杯盤狼藉、凌亂不堪，業者看了既生氣又心疼，將照片貼上網讓網友公審，也讓他表示「某部分的素質真的不好說」，而不少網友看了後則發現該名房客竟是網紅「罔腰」，因此，也讓她的IG一夜之間被灌爆。

網友發現她在IG上有多張於民宿的照片，但卻以「這是綠島監獄之旅吧」作為評論，遭網友罵爆。（圖／翻攝自罔腰IG）

民宿業者於臉書《就是愛綠島》發文，表示這幾日因天氣緣故，暫時封島，沒想到接到一組「素質不好說的旅客」，將房內搞得一團糟，他更提及「要說是另類行銷我們真的承擔不起…身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎」？而從他提供的照片中，可見房內宛如垃圾堆，不少裝飾的擺設都已遭破壞。

貼文曝光後，有網友肉搜發現業者口中的「公眾人物」，竟是知名網紅「罔腰」，其中她的一名隨行的男友人更在IG上抱怨民宿實際與照片不符，並以「這種房型這種價位，我也是笑笑的」作為評論，而他的IG也慘遭網友負評灌爆。

罔腰對於此事意外上新聞，感到相當不解也不以為意，更表示「不是有知名度就要被放大檢視」，引起廣大網友的不滿，臉書、IG都被留言洗版，仍不見她道歉。（圖／翻攝自罔腰臉書）

罔腰的男伴見事件鬧上新聞，也在IG上發文，但不見道歉字眼。（圖／翻攝自IG）

罔腰男伴在IG上以多篇限時動態表達不滿，也同樣指控民宿業者「偷拍」。（圖／翻攝自IG）

至於罔腰本人則是在事件鬧上新聞後，昨晚發了臉書問及「我想知道四人雅房在哪裡？嗨！真的只有兩間雙人，四間膠囊」，她直呼「重點誰包棟喝酒，都會很嗨，我不信你們喝酒後會很保持乾淨。」並直指他們於民宿包棟2日，在未上新聞前，就已將民宿整理完畢。接著，她反控民宿業者「重點來嘍！我們出去喝酒，民宿人員還跑進民宿拍攝，東西不見誰負責⋯」更大言不慚的說「出門玩就是要嗨！不然出門幹嘛？不是有知名度 喝酒開心玩 就要被放大檢視。」顯然對自己及友人的所作所為不以為意，這也讓人看了火更大，短短一碗，湧入上千網友直接灌爆；而她的男伴件事情鬧大後，在IG限時動態也指控業者「偷拍」、「不給鑰匙」，而多篇動態中也同樣未見道歉字眼。

★《中時新聞網》提醒您：飲酒過量有害身體健康

(中時新聞網)