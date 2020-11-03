混血女藝人昆凌和周杰倫結婚後，目前育有一名5歲女兒小周周（Hathaway）和3歲兒子小小周（Romeo），她除了會在社群平台發布工作新動態外，也時常分享兒女成長過程；日前昆凌和周杰倫照顧兒女吃飯時，她意外被小周周的一句話嚇到，還忍不住讚女兒是「心靈導師」。

昆凌日前在IG曬出育兒遇到的趣事，她們一家人吃晚飯時，周杰倫負責照顧小小周（Romeo），她則是照料小周周（Hathaway），才沒多久周杰倫就對她說「我們Romeo快吃完了！妳們呢？」；當昆凌聽到老公那樣說，就對Hathaway說「姊姊我們加油，我們要贏他們」，沒想到女兒卻一語點醒她，「我們不需要贏，我們只要認真就好」。

日前昆凌和周杰倫照顧兒女吃飯時，她意外被小周周的一句話嚇到，還忍不住讚女兒是「心靈導師」。(圖/ 摘自昆凌IG)

原本只是想要鼓勵女兒吃飯速度加快，卻被年僅5歲的她一句話打敗，瞬間佩服得說不出話來，她也在最後表示「#我的心靈導師」；小周周今年才5歲，超成熟的反應讓昆凌和周杰倫感到驕傲。

許多網友看到昆凌和女兒的互動，都紛紛驚訝地表示，「小朋友無意間的一句話總能讓大人感到不可思議」、「連我這個阿姨看了都受教了」、「很好的教養」。

(中時新聞網)