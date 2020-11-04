通常講到性，直覺的想法就是做愛。做愛兩個字講起來很簡單，你會想說：「這是生物的本能嘛，只要男女雙方生理健康，精子與卵子順利結合，能孕育下一代，沒什麼太大的困難。」。以前生活條件沒現在好，生育率卻高，現代生活水準變好了，怎麼狀況反而變多了呢?除了最常聽到的不孕症的困擾之外，不乏聽到性行為的時候會有疼痛的問題、看到伴侶完全沒興致，性慾一直走下坡……，你會發現，大家看待性事，已經不侷限於能生育就好，也開始重視心理的部份。

因此，在談論性健康的時候，我們不僅要照顧到生理上的健康，還包含了心理、情緒這層關係，這可是與性生活美滿程度有高度的相關。

生活裡的瑣事 影響性生活的美滿程度

阿德勒有句名言：「所有的煩惱都是人際關係之間的問題」這麼說很有道理，特別是夫妻之間的關係特別緊密，所以面臨的情形就相對較多。

只要有夫妻一同前來會談的時候，雖然表面上講的是性上的困擾，但只要分開諮詢細問之後，他們就會開始說：「老師，你知道嗎，工作已經很煩又很累了，一回到家老婆繼續轟炸說：『你衣服有沒甩一甩掛起來?』、『交待你繳的管理費繳了嗎?』……一直碎念搞得我對她都沒慾望。」。不只有男人，女人也有話要說：「老師，我跟你說，你知道我為了這個家做了多少事情嗎?……我已經夠累了，還要做愛，想得美。」。

發現了嗎?當他們在講述性生活不協調的過程裡，提到的都不是單純與性有關，還夾雜了一連串的抱怨。情緒多了、彼此關係降到冰點、心理有疙瘩，哪還輪得到做愛呀。

滿足的8字箴言：用心傾聽 讀懂自己

用過石蕊試紙就會知道，可以藉由它來檢驗水溶液的酸鹼值。而性就像石蕊試紙一般，是關係中的試金石，雖然無法像試紙直接將關係的狀態一分為二，畢竟人是很複雜的動物，然而卻可以從中窺見一些端倪。

如果你們之間從相敬如賓變成相敬如冰；肢體的接觸減少，甚至是沒有，兩人一直維持一定的社交距離；又或者是已經很久沒有性生活了，每個夜晚洗洗睡比較實際的狀態維持有一段時日的話，那就得檢視自己的狀態以及兩人之間的親密關係了。

一開頭我們瞭解到性健康包含了性生理的健康之外，還有心理、情緒和關係需要被照顧，而生活中的大小事都足以擾動我們的心情，波及到兩個人之間的關係，自然而然也會影響到性生活的美滿程度。

學會讀懂別人的情緒不容易，在懂別人之前，我們可以先關照一下自己的需求，就像是每位前來諮詢的個案們一樣，在抱怨的過程中，其實潛台詞有可能是想要被接納、被信任、被肯定、求關愛……，當你瞭解自己的潛台詞是什麼、知道能夠用什麼方式滿足，讓自己狀態調整好了，才有機會像是蝴蝶效應般擁有正向的循環。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)