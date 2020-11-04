美國總統大選於3日開票，目前已有數州投票結果出爐，雖然眾所矚目左右大選結果的搖擺州選情，不過共和黨選舉民調專家朗特茲指出，北卡羅納州、佛羅里達州以及俄亥俄州這3大風向州中，如果這3州都由川普奪下，他篤定連任；不過，民主黨候選人拜登只要拿下其中1州，就有可能勝選。

據美媒《CNBC》報導，朗特茲（Frank Luntz）分析，雖然最後一次民調拜登在佛州與北卡羅納州取得些微領先，但川普仍可能在開票日反超，如同4年前勝選途徑。如果川普奪下3大風向州，另外一大搖擺州賓州即是影響大選結果的關鍵，不過賓州所需的開票時間太長，可能在未來48小時，甚至須等到72小時才知結果。

另外，由於新冠疫情，本屆美大選有將近1億人民選擇郵寄投票，朗特茲認為在大選日後的24小時內難已將這些郵寄選票全數開完，雖然不會拖到外界之前所說的12月1日，不過但起碼要等2至3天，屆時可能顛覆選民的早期開票印象。

報導指出，雷蒙詹姆斯金融公司政策分析師米爾斯（Ed Mills）對於何時全數選票開完也有相同看法，特別是賓州當地在大選後才開始統計缺席投票，當地大選結果不可避免還要多等幾天。

(中時新聞網)