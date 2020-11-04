台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生，日前遭到隨機擄殺，消息震驚各界，而該生之所以來台讀大學，其中的一個原因就是覺得「台灣環境很安全」，對此，一名馬來西亞網友發文表示，在台灣生活至今6年，「被台灣的治安嚇懵了。」

一位馬來西亞網友在Dcard上發文表示，看到近日長榮大學馬來西亞籍女學生被殺害的新聞，他真的覺得很遺憾，而死者也曾說過「台灣很安全」，但事實真的是這樣嗎？原PO卻說「不，台灣很危險。」

該名網友表示，他在18歲以前都在馬來西亞生活，在當地行人不太可能走暗巷，除非是必經之路，一般寧可繞路也不會走進去巷子，因為有很大的機率會被劫匪埋伏，因此真的不得已的時候，就會用跑得過去。

該網友也說，在馬來西亞的餐廳吃飯，從小就被教育手機、錢包不可以放桌上，因為扒手當道，可能被偷走，若在外面不幸遺失錢包與手機，可能就找不回來了。此外，在路上看見警察會有畏懼感，開車被攔下來通常不會有什麼好事。

該網友透露，他在台灣生活至今已6年，他被台灣的治安嚇懵了！他在暗巷敢戴耳機慢慢走、在外面吃飯敢把手機放桌上、不小心弄丟的包包和手錶都能找回來，連在路上遇見警察，心中竟然有莫名的安全感。

種種事件也讓原PO大嘆，再這樣下去，他會養成習慣，等他回去馬來西亞以後，如果繼續這樣生活，他就完蛋了。「台灣真的很危險，危險到能讓我養成這種沒有危機意識的習慣，沒辦法，因為台灣的治安太好了。」他也認為長榮大學發生的事情算是個案，無法代表台灣的治安，他仍相信台灣是很安全的地方。

貼文引起討論，許多網友留言說，「台灣跟馬來西亞比，的確危險機率較低，比較安全」、「謝謝你喜歡台灣、相信台灣」；但也有人反批「該改善的還是要改善」、「這次發生問題就在台灣，台灣、台南和長榮大學要想一下怎麼補上同學的安全」。

(中時新聞網)