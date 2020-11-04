「補教名師」高國華2010年背著第二任妻子蔡郁璇，和陳子璇在國道忘情喇舌，轟動全台，隔年更將小三扶正，結婚9年恩愛如昔，未料近日高國華卻被媒體直擊，帶濃妝妹回家，與陳子璇婚姻亮紅燈，其實，兩人歷經風雨，陳子璇都不離不棄，高國華也吐露愛上她的原因。

高國華偷情陳子璇後，導致形象大傷，事業一落千丈，只好離開補教事業，未料2014年又因涉及炒作股票入獄，但陳子璇始終不離不棄，更說出「永遠支持他，我很愛他」的深情告白，高國華出獄後，夫妻倆就轉行賣冷凍牛肉麵，陳子璇近年則轉戰大陸發展文教事業。

不過因為疫情關係，陳子璇無法回台，夫妻倆分隔兩地數月，高國華卻被狗仔拍到濃妝妹回家，婚姻再度出現危機。其實，高國華和陳子璇結婚9年，曾自豪交往到婚後從未吵過架，夫妻倆昔接受《中時新聞網》專訪時也透露維持恩愛的秘訣。

陳子璇坦言高國華很幽默，每天都會製造小情趣，讓她過得很開心，高國華也回憶當初就是被陳子璇的低笑點吸引，因為他隨便講什麼笑話，即使講過1、20遍，笑最大聲的永遠是陳子璇，另外就是談吐，這兩點也是讓高國華愛上她的原因。

對於陳子璇的不離不棄，加上工作和家庭上盡可能的支持，讓高國華相當感動，「我自己回憶過去30年，最快樂的的是現在，讓我更珍惜患難見真情的可貴」。

(中時新聞網)