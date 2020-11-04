高雄一名陳姓男子雖然已婚，但結婚兩年期間被妻子發現買春8次，甚至在網路上分享買春經驗，誓當「百人斬」，他向妻子下跪懺悔，並簽切結書表示若再買春，就會給妻子1千萬，不過一個月後他仍趁妻子出國時再買春2次，妻子不願再忍，遂向發願提出離婚與要求賠償。

判決書指出，陳男2年來趁著妻子上課、出差及住院時，向8名女子進行性交易，並將過程經驗分享在網路上，妻子發現後，他向妻子下跪道歉，並簽下切結書承諾未來若再買春，就把名下的房子過戶給妻子，還會賠償1千萬元，若跟其他女子有超過友誼的行為，每違反一次即賠償妻子500 萬元精神慰撫金。

不過妻子隔月出國旅行時，陳男仍在台南、高雄買春，還加入其他line色情群組，詢問買春方案；再度被妻子發現後，陳男難過表示「我很難過，我沒有辦法原諒我自己」、「我知道我錯了，沒有妳的日子太難熬」、「錢，我回去給妳，我只希望妳回家」等言論，不過妻子仍鐵了心說「你就繼續靠錢買她們，讓她們吹捧你一輩子，花個三千，當你的百人斬」、「我已經原諒過5次了」。

妻子向法院訴請離婚，並求償1千5百萬元及房產；法院審理認為，陳男坦承簽下切結書，但認為求償金額過高，判准兩人離婚，並依兩人財力狀況，將賠償金減至50萬元，全案可上訴。

(中時新聞網)