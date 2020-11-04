「一直看那兩顆包子！」 眼球追蹤爸被醋媽狂揍

新興科技的進步，除了AR、VR等科技，眼球追蹤儀成為市場上一大亮眼發明，透過設備可以偵測到眼睛在螢幕上的位置。一名youtuber技安 CHI AN將此拍成一部挑戰影片，於個人頻道分享與家人間的爆笑遊戲內容，其中過程爸爸被抓到眼睛狂吃「包子」場面一度失控，讓大家好氣又好笑。

技爸眼睛大吃冰淇淋狂盯「包子」笑翻現場。（圖／中時新聞網）

測驗一開始影片火辣的女生不斷拉走爸爸的目光，不安分的雙眼緊盯螢幕中出現的絕對角度，都透過眼球追蹤赤裸的呈現出來，過程中不斷被虧「怎麼都在看那裡！」爸爸最後似乎也放開直接看，媽媽全程在旁哭笑不得表示「怎麼都在看那兩顆包子啦。」爸爸最後放棄大方觀賞也讓全場笑翻。

結束後爸爸被問到體驗的感想，他直呼「太可怕了啦!都知道我在看哪裡」，但也提到都是以健康的角度觀看，放輕鬆就好。媽媽面對精壯的肌肉男影片則淡定看待，眼睛直盯影片中男生俊俏的臉龐，最後挑戰成功。

目不轉睛的技爸惹笑眾多網友。（圖／中時新聞網）

而技安也在影片中向大家說道，大家不要帶著有色眼光看這部影片，這是正常的生理反應，希望大家能理解。網友也紛紛表示，「代表爸爸也是正常男人啦」，「這太為難爸爸了啦」，「爸爸太直接太誠實了」，「太好笑了，爸爸辛苦了」爸爸的挑戰過程惹笑眾多網友。

(中時新聞網)