彰化台新環保公司的董事長黃麗香視川普為偶像，公司廠房內外都貼上支持川普的照片。（圖／翻攝自台新環保公司的董事長黃麗香臉書）

彰化一家環保公司的女董座超狂，非常支持川普，甚至還放話表示，如果川普當選員工爽放10天，反之拜登贏了也會放假，但是放喪假。（圖／翻攝自彰化台新環保公司的董事長黃麗香臉書）

美國總統大選戰況激烈，川普與民主黨候選人拜戴登，究竟誰會入主白官，全世界都在關注，而台灣彰化一家環保公司，身為川粉的女董事長甚至還喊出「川普當選就放10天假；拜登贏了則放喪假」，讓許多網友看呆。

美國總統選舉的開票作業仍在進行中，目前川普與拜登的選舉人票數，拜登以264票比214票領先川普。其中美國大選的結果，只要有候選人先拿下過半270張選舉人票，即可入主白宮，拜登距離當選門檻僅差6票。

彰化台新環保公司的董事長黃麗香昨在臉書發文表示，她是川普的大粉絲！川普凍蒜！如果川普當選，全工廠員工上下放假十天以示普天慶祝。從貼文中的照片可見，該公司的廠房內內外外都貼上支持川普的照片，並掛上美國的國旗。

據公司內部表示，黃麗香年輕在美國待過很長時間，以前就很崇拜川普，針對這次的選舉，她也強調不論結果為何員工都會放假，只要川普當選就放10天假，若是對手拜登當選，公司一樣放假，但放的是「3天喪假」，並強調無論是「10天或3天都是一次放完，還是給全薪」。

據了解，台新環保公司位在彰化，在台北也有總部。公司主要是從事廢車船解體及廢鋼鐵五金的處理，同時也有生產瀝青和石油焦等製造建築防水材料及其他製品。

貼文傳上PTT後，立刻引發網友討論，「太狂了」、「笑死，這都能放假」、「有得放假還全部給薪 狂！真川粉」、「環保公司是川粉」、「員工也太爽了」、「不論誰當選都有假放還全部給薪，狂！」

(中時新聞網)