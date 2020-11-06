國道3號苑裡路段涵洞口屬無號誌路口，加上夜間無照明，10月3日晚間因視線不佳、缺乏警告標誌，發生小貨車與機車車禍，年僅21歲的林姓騎士腦死，林母日前忍痛簽下器捐，她向縣議員張顧礫表示，希望兒子的血肉能喚醒政府重視涵洞口的交通安全，別再有下個犧牲者。

林家經濟不寬裕，21歲林姓男子為家中長子，為了貼補家計、照顧弟妹，他沒讀大學在超商打工，10月3日晚間下班後，與剛出涵洞口的小貨車發生車禍，公祭會場上，林母說兒子是早產兒，好不容易把他拉拔長大，卻因路口警告標誌不足喪命，她心如刀割。

國道3號苑裡路段涵洞路口沒有號誌，加上路樹遮蔭視線不良、夜晚無照明，導致車禍頻傳。（張顧礫提供／巫靜婷苗栗傳真）

張顧礫11月6日質詢指出，車禍頻傳的路口幾乎都是無號誌路口，加上涵洞口外路樹枝葉遮擋，行駛在農路的用路人根本看不到有車輛進出涵洞，且沿線夜間照明不足，地面也沒畫設「停、讓」或警告標誌標線，用路人到涵洞出入口時，常反應不及發生事故。

苗栗縣警局依規定，路口車流每小時必須超過500輛次，才能設置紅綠燈，該農路目前只能先安裝減速標線及反光標誌。警察局長翁群能答詢時坦言此路段是「不友善」的交通工程，上個月會同工務處、苑裡鎮公所等單位會勘，警察局可增加5處爆閃燈，並協調路口設置停、讓或注意危險路段標誌招牌。

工務處長古明弘表示，該路段為地方性鄰里道路，公所管理力有未逮，縣府會努力，該路段有7處涵洞路口，已針對其中1處肇事率最高的路口規畫增設特種閃燈號誌，其餘路口爭取反光鏡與照明設備，涉及農地重畫區部分，經費將與地政處協調。

(中時 )