美式賣場好市多廣受台灣民眾歡迎，不僅物美價廉，家庭號的SIZE也常讓民眾滿載而歸。一名女網友在好市多買了貝果，並將其中兩顆拿出來同時放入電鍋蒸煮，拿出來一看後卻傻眼，將照片貼上臉書，讓網友全笑翻，直呼原PO根本在「開車」。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，表示自己將2顆冷凍的貝果放進電鍋，蒸好後同時拿出來，沒想到一顆品項完美，但另一顆則變得有如大腸般充滿皺褶，連她自己都傻眼。

網友看到照片全歪樓，大舉「開車」 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

網友看到後也笑翻，紛紛留言：「我懷疑妳在開車，但我沒有證據」、「這個猴腦是用貝果雕的」、「這根本大腸吧」、「一個是少女，一個是阿嬤」、「大腸要放在麵線裡」、「一個18歲，一個80歲」、「以型補型，吃左邊補腦增加記憶力」、「原來是大腦啊，我還以為是貝果呢」、「一個老江湖、一個剛出社會」、「大一新生vs大四畢業生」、「右邊那形狀讓我想歪了」，也有內行人認真解釋：「外鍋水太多蒸太久，大概三分之一杯的水跳起來悶一下就好」、「滴到電鍋水啦」、「蒸好馬上打開就會變這樣」、「大約5～7分鐘就要拿起來，蒸太久了」。

(中時新聞網)