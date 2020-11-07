受到閃電輕颱及東北季風影響，台東離島船班已經連續3天停航，終於在7日恢復通航，原本油料低於安全存量的蘭嶼發電廠有望解除缺油危機。同時，首班客輪也載運綠島鄉親抵達台東富岡漁港。

富岡漁港7日早上駛入許多載運民生物資的貨車，將裝櫃物資逐箱運上貨輪，其中不少是中油公司的油料，將準備運往綠島和蘭嶼；另外，首班客輪8時40分也抵達富岡，載運約150名綠島鄉親返回本島。

據了解，蘭嶼發電廠原本發電用油低於500公秉（50萬公升）安全存量，預估最僅剩10天的發電油，今日40箱油料順利裝貨運補後，8日就可送達發電廠，解決發電用油危機。

「等了3天終於出島了!」綠島陳姓民眾表示，原本擔心閃電颱風走得慢，造成停航時間更久，好在颱風來得快去得也快，今天風浪很好，順利搭上客輪來到台東，就能放心去醫院拿藥，順道買些日常用品。

此外，航務東部中心通知，考量綠島鄉民至本島就醫補給需求，除原持票旅客除外，8日將不另對外販售船票。

(中時 )