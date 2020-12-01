外埔綠能園區是循環經濟指標簽約3年餘，汽化發電廠仍未運轉，廚餘發電廠惡臭未改善。市議員吳敏濟1日抨擊環保局僅開單告發無濟於事，市府每年還淨投入7千多萬元，要求雙方修改契約重訂權利義務。環保局強調，依參案契約訂有定期檢討規定，基於市民最大權益積極檢討合約，以達到民眾、政府、民間機構三贏為目標。

吳敏濟指出，外埔綠能園區BOT促參案，環保局要負責廚餘發電廠進料的收運、自備車輛機械、衍生物沼渣和沼液清除處理，還要支付每公噸進料1千元的處理費給廠方；加人事成本、油料及維護費用等，政府每年淨投入的成本高達7千餘萬元，尚未計入前期投入的購車及設備成本折舊等。

吳敏濟說，廚餘發電11月份平均每日進料為74公噸廚餘，已達合約數量100噸的3／4運作順暢。備受批評在惡臭問題，主要在於廚餘回收車是在開放空間進料導致酸臭味四逸；令人聯想到在2008年因環保抗爭關閉的外埔有機堆肥廠，環保局已開單告發9次最高30萬元，但問題遲未解決。

吳敏濟認為，無論是廚餘發電或是稻桿汽化發電，理論上都是潔淨的綠色能源，怎麼還是惡臭不堪；承諾有價回收稻桿替代焚燒稻田，最後取消回收就失信於民。

簽約已過3年修約週期，要徹底解決問題必須從修改契約，重新訂定權利義務著手。

環保局表示，外埔綠能生態園區去年啟用開始回收生廚餘，採用廚餘厭氧及稻稈氣化的雙核心發電技術。第一期廚餘厭氧發電已完工，今年6／15日起已與台電完成併聯發電。為加速稻稈去化，農民可選擇益菌肥、農業局稻桿剪段翻堆補助等方式，避免露天燃燒共同為清新空氣而努力。

環保局強調，有關廚餘發電進料場所未密封致瀰漫臭味，作業區將保持關閉，增加除臭系統效率並適時消毒；有機物雜質暫存區要求以帆布覆蓋，減少臭味逸散；ROT廠商已找專業廠商規劃改善方案，規劃加裝除臭罩，預計明年1月底完成，市府將持續監督施作進度及改善狀況。

(中時 )