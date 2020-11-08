印度與中國邊境對峙僵局已進入第7個月，大陸國防部今日發布新聞稿，指出中印兩軍在楚舒勒舉行第八輪軍長級會談，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判。

大陸國防部表示，11月6日，中印兩軍在楚舒勒舉行第八輪軍長級會談，雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區脫離接觸坦誠深入和建設性地交換意見。

大陸國防部說，雙方一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，確保雙方一線部隊保持克制，避免誤解誤判，雙方同意繼續通過軍事和外交渠道保持溝通，在此次會談基礎上，進一步推進其他問題解決，共同維護邊境地區和平安寧。雙方並同意近期舉行下一輪會談。

印媒此前指出，中印第八輪軍長級會談，印方仍會拒絕中方在前幾輪會談提出的兩大條件，並堅持中方先行撤軍。

《印度斯坦時報》引述熟悉雙方會談情況的印度高官消息報導，中方在前幾輪會談中提出的第一個條件，印軍未來只能巡邏至班公錯湖北岸八個手指型山脊地區的第三指，而中方相應只能巡邏至第五指，但這樣就意味中方將占領第四指地區，並將該地納入其阿克賽欽版圖的一部分。中方聲索的法理依據是其1959年對中印實控線（LAC）的理解，但印方已對此明確表示拒絕。

另據法廣中文網報導，11月6日，印度國防總參謀長比平．拉瓦特（Bipin Rawat）表示，中印兩國軍隊在邊境的緊張對峙或會引發更大範圍的衝突，這增加了印度的擔憂。拉瓦特還稱，不會接受實際控制線的任何移動。

《印度時報》11月4日指出，中印雙方目前在對峙地區各自陳兵逾5萬人，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器，印軍已從美國處獲得禦寒衣物。

(旺報 )