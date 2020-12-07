2020東京奧運因為新冠肺炎疫情從原定今年延到明年舉辦，不過因為疫苗問世，讓不少人開始認為這是疫情好轉的象徵，澳洲昆士蘭州州長帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）重申，將努力爭取主辦2032年奧運。

帕拉夏今天證實她和國際奧會副主席柯茲（John Coates）開會，表示自己明年初會召集申辦2032年奧運的專案小組，「能夠表達在看到東京奧運受到新冠肺炎疫情影響後昆士蘭的觀點很重要，相信疫苗問世後有更正面的訊息，未來的發展是很正面的，我們也保持正面開放的看法。」

柯茲除了是國際奧會副主席，也是澳洲奧會主席，他透露澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上個月在日本舉辦的一場會議，相當支持昆士蘭州申辦奧運的想法，柯茲補充：「我認為新冠疫情在這個國家大部分地區受到控制，是時候讓大家重新表達對於奧運的支持。」

目前國際奧會已經和至少4個有機會的申請者會談，昆士蘭州首府布里斯本市市長史吉瑞納（Adrian Schrinner）也發表聲明，力挺昆士蘭州申辦奧運，但也表示昆士蘭州東南部市長市議會注意不要迷失在奧運會的炒作，並確保奧運帶來確實又持久的遺產。

(中時 )