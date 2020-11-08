鍾明軒因丟電影《鬼滅之刃》中文配音暴怒，而引發喧然大波。（圖／取材自鍾明軒Youtube）

網紅鍾明軒因不滿配音工作遭臨時取消，拍片大罵動畫電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車》代理商，引發爭議，現有綜藝節目工作人員出面爆料，他2年也曾突退通告，原因是下大雨無法出門，讓爆料者氣憤表示別人退他通告不行，他自己退通告就可以。

鍾明軒近日自爆，電影片商木棉花邀他為《鬼滅之刃劇場版：無限列車》中文版配音，時間、角色、酬勞等都談妥，卻因為政治立場臨時被取消，他怒咒木棉花倒閉，事後他道歉自己不應該攻擊整間公司，不過仍針對特定「失敗的人類」。

據《ETtoday新聞雲》報導，有名工作人員爆料，鍾明軒2年前曾自薦要來上節目，所有細節和價格也都談妥，未料錄影當天他打電話來說，「抱歉我這邊下大雨我沒辦法出門，我就不過去錄影了」，之後就聯繫不上，害他們要臨時找人、調整節目內容。

現在聽聞鍾明軒配音事件，忍不住表示他自己卻也做過同樣的事，「別人退你通告不行，你就可以退別人通告」，而且別人還沒簽約，他們是已談好卻當天退，痛批他行為真是令人作噁 。對此，鍾明軒回應《三立新聞網》，自己對此事沒有印象，如果有也是3、４年前的事，「很明顯這個人喜歡活在過去，只能說祝福他囉」。

(中時新聞網)