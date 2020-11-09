美國民主黨總統當選人拜登勝選第一天就口誤，在勝選演說中驚吐：2.3億美國人死於新冠肺炎。

曾自嘲是「出醜機器」（gaffe machine）的拜登，7日在人生中最重要的勝選演說中再度失言，脫口而出2.3億美國人死於新冠肺炎，他隨後更正，澄清是23萬美國人病死。

拜登即將入主白宮成為美史上最老總統，不過綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國《太陽報》（The Sun）報導，這位民主黨總統當選人7日晚間在人生中最重要的勝選演說中再度失言，在15分鐘的演說中，拜登提及上任後的首要任務－對抗新冠肺炎，不過他很快就說錯話，「我希望可以為今年因為這個可怕病毒失去摯愛的2.3億個家庭提供安慰與慰藉」，在說到2.3億時，他意識到自己說錯了，馬上更正為「23萬個家庭」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，全美約有超過23.7萬人因新冠肺炎喪命。

事實上，拜登從不諱言自己幼年時深受口吃之苦，並且持續和這個疾病對抗，口吃、結巴經常導致他說錯話，讓他在選戰期間被川普陣營以此大作文章，譏諷77歲的他罹患老年癡呆症。

《太陽報》指出，從政50年，拜登失言紀錄不斷，讓他在2018年時就曾自嘲是「出醜機器」，最近有名的失言風波包含勿將選戰對手川普說成是前總統小布希，以及在接受電視台專訪時，提及副手賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）時，勿將對方說成是賀錦麗的「妻子」。

(中時新聞網)