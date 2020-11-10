美國總統川普拒絕認拜選，昨（9）日開除國防部長艾斯培後，又連發5則推文，點名包括內華達州、威斯康辛州、賓州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，預告選票將會有「驚人」變化，要大家「等著看」。此外他的律師團隊昨天在賓州提起訴訟，阻止官方認證拜登勝選。

川普團隊召開記者會說明在賓州的訴訟。

川普仍不認輸，美東時間9日晚間連發5則推文，預告4個州的選票結果將會有大變化。在第一則貼文中，他聲稱識別選票的門檻比預期的還要寬鬆許多，大量選票受到影響，要支持者「等著看」。

The threshold identification of Ballots is turning out to be even bigger than originally anticipated. A very large number of Ballots are impacted. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

後續4則推文分別點名4個州的選舉過程有問題，包括內華達州已經淪為「假選票的化糞池」，指出2名法律顧問正在調查此事，預告調查結果「絕對會令人震驚」；「威斯康辛州看起來情況很好，法律上還需要一些時間，結果很快出爐」；他指控賓州阻止外界監看計票行動；聲稱在喬治亞州將會「大獲全勝」，就像選舉夜當晚的開票進度一樣。

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

川普的5則推文中，有2則被推特標記「有爭議」。

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

除此之外，川普團隊昨日再度對賓州出手，在當地聯邦法院提起訴訟，阻止官員認證拜當在當地勝選。

綜合路透社、《國會山莊報》（The Hill）報導，這起訴訟由川普競選團隊及2名登記選民提出，他們指控賓州的郵寄投票系統缺乏像親自投票那樣的透明性及認證制度，控訴賓州官員違反憲法，在當地實施兩套投票系統，親自投票受到更多監督。

訴訟內容也指控部分計票中心並未讓選舉監票員近距離監督計票過程。川普團隊尋求法庭頒布禁令，禁止官方認證這次的大選結果。

不過俄亥俄州立大學（Ohio State University）法學教授及選舉專家佛里（Ed Foley）表示，除非修改州法，否則賓州的立法機構並不能停止認證選舉結果，如果川普團隊試圖修改州法，可以預料的是，此舉將會受到該州的民主黨籍州長否決。

此外，美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）法學教授哈森（Rick Hasen）也指出，川普團隊提出的訴訟不太可能成功，因為當中部分指控已經被法庭否決，其他指控則應該更早之前就提出，現在才提告太晚，他還說，這些指控都不太可能改變選舉結果。

(中時新聞網)