川普盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）8日接受「福斯週日新聞」節目專訪時力挺川普不要承認敗選，更強調如果由媒體決定誰當總統，美國恐永遠不會出現共和黨總統。

拜登拿下賓州、內華達州，順利贏得美國大選、入主白宮，不過川普至今不承認敗選，共和黨高層更力挺他不要承認敗選，聲稱如果川普認輸，美國恐永遠不會出現另一名共和黨總統。

包括美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體都已經預測拜登勝選，不過川普至今不承認敗選，甚至指控選舉詐欺，聲稱選舉中有數萬張非法選票。

據悉共和黨高層也都力挺他的做法，綜合《國會山莊報》（The Hill）、CNN報導，川普盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目專訪時表示，川普不應該承認敗選，部分原因是共和黨可能「永遠再也無法選出另一位總統」，「如果共和黨人不挑戰、改變美國選舉制度，永遠不會再有另一位共和黨總統當選。」

他在節目上向川普喊話，「不要認輸，總統先生，用力對抗」，「不是媒體決定誰當總統，如果由它們決定，你們就永遠不會有一位共和黨總統。」

葛蘭姆說，川普團隊已經調查賓州所有提早投票及不在籍投票，發現當中有15張選票是由死人投下，其中一項調查結果顯示，有6個人死後才登記、並且投票，

除了葛蘭姆，《紐約時報》（New York Times）、福斯新聞（Fox News）報導，拜登勝選至今超過24小時，大多數共和黨人都靜悄悄，拒絕恭賀他勝選，目前共和黨大咖中，只有前總統小布希（George W. Bush）向拜登道賀，另外，截至美東時間8日晚間，只有猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）等2名共和黨參議員、少部分眾議員、以及部分州長承認拜登贏了大選。

多數共和黨人則對此噤聲，對川普聲稱選舉詐欺的指控保持沉默，部分人士甚至力挺川普，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）自6日以來就拒絕對外發表評論，他6日最後一則推文強調，「每一張合法選票都應該被計入，任何不合法提交的選票應該被剔除」，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也重申，「每一張合法選票都應該被聽見，唯有如此美國才會決定誰勝出。」

密蘇里州共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）先前暗示川普可能敗選，並且對選舉詐欺指控提出懷疑，不過他也未公開提及拜登勝選一事。

《紐時》評論，共和黨人一致保持緘默，顯示即便敗選，川普對共和黨及黨內高層仍有強大影響力，對許多共和黨大咖而言，川普不願接受大選結果讓他們陷入兩難，即便只是匆匆對拜登表達支持，看起來都像是和川普切斷關係。

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文章來源：Lindsey Graham: If Trump concedes election, Republicans will 'never' elect another president
文章來源：Top congressional Republicans still haven't acknowledged Biden's victory
文章來源：Trump team vows more lawsuits in key states, as top Republicans mum on projected Biden win
文章來源：As Biden Plans Transition, Republicans Decline to Recognize His Election

(中時新聞網)

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