川普盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）8日接受「福斯週日新聞」節目專訪時力挺川普不要承認敗選，更強調如果由媒體決定誰當總統，美國恐永遠不會出現共和黨總統。

拜登拿下賓州、內華達州，順利贏得美國大選、入主白宮，不過川普至今不承認敗選，共和黨高層更力挺他不要承認敗選，聲稱如果川普認輸，美國恐永遠不會出現另一名共和黨總統。

包括美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體都已經預測拜登勝選，不過川普至今不承認敗選，甚至指控選舉詐欺，聲稱選舉中有數萬張非法選票。

據悉共和黨高層也都力挺他的做法，綜合《國會山莊報》（The Hill）、CNN報導，川普盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）昨日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目專訪時表示，川普不應該承認敗選，部分原因是共和黨可能「永遠再也無法選出另一位總統」，「如果共和黨人不挑戰、改變美國選舉制度，永遠不會再有另一位共和黨總統當選。」

他在節目上向川普喊話，「不要認輸，總統先生，用力對抗」，「不是媒體決定誰當總統，如果由它們決定，你們就永遠不會有一位共和黨總統。」

葛蘭姆說，川普團隊已經調查賓州所有提早投票及不在籍投票，發現當中有15張選票是由死人投下，其中一項調查結果顯示，有6個人死後才登記、並且投票，

除了葛蘭姆，《紐約時報》（New York Times）、福斯新聞（Fox News）報導，拜登勝選至今超過24小時，大多數共和黨人都靜悄悄，拒絕恭賀他勝選，目前共和黨大咖中，只有前總統小布希（George W. Bush）向拜登道賀，另外，截至美東時間8日晚間，只有猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）等2名共和黨參議員、少部分眾議員、以及部分州長承認拜登贏了大選。

多數共和黨人則對此噤聲，對川普聲稱選舉詐欺的指控保持沉默，部分人士甚至力挺川普，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）自6日以來就拒絕對外發表評論，他6日最後一則推文強調，「每一張合法選票都應該被計入，任何不合法提交的選票應該被剔除」，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也重申，「每一張合法選票都應該被聽見，唯有如此美國才會決定誰勝出。」

Here’s how this must work in our great country: Every legal vote should be counted. Any illegally-submitted ballots must not. All sides must get to observe the process. And the courts are here to apply the laws & resolve disputes.



That's how Americans' votes decide the result. — Leader McConnell (@senatemajldr) November 6, 2020

密蘇里州共和黨籍參議員布朗特（Roy Blunt）先前暗示川普可能敗選，並且對選舉詐欺指控提出懷疑，不過他也未公開提及拜登勝選一事。

《紐時》評論，共和黨人一致保持緘默，顯示即便敗選，川普對共和黨及黨內高層仍有強大影響力，對許多共和黨大咖而言，川普不願接受大選結果讓他們陷入兩難，即便只是匆匆對拜登表達支持，看起來都像是和川普切斷關係。

(中時新聞網)