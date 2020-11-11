美國總統川普開革防長艾斯培

川普政府已動手全面調整五角大廈高層文官，撤換了好幾名最高官員，安排川普的死忠派接班。

據CNN新聞網11日報導，就在川普炒了防長艾斯培（Mark Esper）約24小時後，國防部宣布了連串職務調動，引發部內官員緊張，並使擔心接下來會發生什麼事的文武官員紛紛提高警覺。包括被開革的艾斯培在內，還有其他3名高級文官周一被撤換或辭職，由川普死忠者接任。其中一名包括稱前總統歐巴馬為恐怖份子，煽動陰謀說的爭議人物在內。

一名國防部高官周二晚說，「目前看來，我們已經被斬首了」。而他所指的，是這波包括艾斯培在內的撤換高層文官行動。然而，在川普開革艾斯培後，相關行動很可能只會使五角大廈內亂上加亂。而大家愈來愈擔心，這混亂的過渡期可能會危及國家安全。

事實上，自從川普上任以來，高層官員就不斷在因應他無法預測的決定，而從美國大選以來，眼前的不確定性也與日俱增。

知情人士周二說，白宮在周一剷除艾斯培，指派由國家反恐中心（NCTC）主任米勒（Christopher Miller）代理後，如今似乎把注意力放在追殺國防部副部長身上。這些消息人士說，白宮會這麼做，可能是因為艾斯培和旗下團隊堅持，在滿足地面狀況的需求，並解決其他懸而未決的安全問題前，不應倉促從阿富汗撤軍。

「這很恐怖，非常令人不安，」一名國防部官員說，「這些是獨裁者的舉動。」另一名五角大廈官員說，在負責美國政策事務的代理副部長安德森（James Anderson）周二辭職後，充滿爭議的陸軍退役準將塔塔（Anthony Tata）正接手他的職務。

而塔塔今夏曾獲防務政策副部長提名，但由於民主、共和兩黨反對，後來被撤銷了提名。他經常發出恐伊斯蘭教及穆斯林等充滿冒犯性的評論，並煽動各式陰謀論。2018年他曾數度推文說，歐巴馬是恐怖主義領袖，因幫忙伊斯蘭國家對美國造成的傷害，要比美國史上任何總統都大。

(中時新聞網)