按摩紓壓大家都喜歡！人老了，老是覺得腰酸背痛，許多家庭都有電動按摩椅，方便老人家們舒緩筋骨痠痛，但按摩椅使用不當，小心會有健康上的隱憂，除了可能會讓酸痛更嚴重外，還可能讓骨鬆的人有骨折風險，甚至有中風危機。

振興醫院復健醫學部物理治療師陳子敬表示，按摩椅畢竟是機器，不像人手按摩可以多變化、針對不同部位或輕或重的按摩。 有時坐按摩椅會感覺不適，是因為痛的刺激造成血壓升高、中風或心臟病風險，且老人末稍循環差，當感覺到痛時可能已經破皮，骨質疏鬆者更可能因為滾輪滾到腰椎或髖關節而骨折。

使用按摩椅正確的按摩位置應以肌肉為主，陳子敬說，如果沒擺好姿勢的話，可能按到骨凸，例如脊凸、薦椎、手肘、手腕、骨盆等處，因這些地方附近都有韌帶，很容易按壓就挫傷，尤其屁股附近還有坐骨神經、手部也有尺神經，建議按摩力道應該是按到有點酸痛，這樣才是剛好的力道，千萬別以為痛才有效、才有按到穴道。

陳子敬建議，可以洗完澡或是做完體操伸展後，熱身後再按摩比較不會受傷，使用時間以15～20分鐘1個回合即可。

一般按摩椅的手法可以分成揉捏、滾輪或拍打，揉捏的手法較輕，拍打的手法較重，雖然拍打較有感覺，可以按到深層肌肉，但淺層肌肉可能因此受傷，所以應該由輕到重慢慢適應。

值得注意的是，飯後1小時和飯前半小時可別按摩。如果飯前很餓、血糖較低，一按摩血液會跑到四肢末稍，臟腑的血液因此變少，就可能因血糖過低而眩暈，甚至暈倒；飯後則是血液集中胃部進行消化，如果按摩會刺激末稍血液循環，可能造成循環不良而影響消化。此外，剛按摩結束時，肌肉、神經的反應會較慢，不要做激烈運動，以免受傷。

至於應躺著按或坐著按？陳子敬認為，並不一定，腰部有問題的人，躺著按壓力比較小，但臀部肌肉在躺的時候張力較低，較沒感覺；坐的時候臀部肌肉張力高、較繃緊，所以按摩到的肌肉不同，各有優點。從坐姿到躺姿，可以的話，盡量在15～30分鐘內完成，如果按摩到酸帶點痛就是有刺激到，但要避免按太久刺激太過，以免微發炎、微破壞。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)