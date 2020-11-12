有些夫妻或情侶之間，會用暗號、密語來暗示親密行為，除了避免尷尬也增添情趣。一名人夫某日返家，赫然見到一件「膚色胸罩」掛在窗戶外，心想是不是愛妻的「暗示」，立即拍照詢問是否老婆掛的，豈料她冷回一句「不是，那不是我的」，讓人夫驚呆到底是什麼狀況。

一名人夫在臉書「爆怨公社」分享他與老婆的對話截圖，表示某日工作結束提早回家，赫然發現竟然有一件肉色胸罩吊掛在窗戶上，他第一直覺是老婆的手筆，所以立即拍照Line給老婆，並問「這妳掛的唷？」、「一到家就看到了」。

豈料老婆回竟回：「不是，那不是我的」，原PO相當驚訝，胸罩竟然不是老婆的，立刻回問「那要怎麼處理？」，老婆冷淡回說「丟掉啊！」，還補上一句「你怎麼那麼早回來」。

最後那件胸罩究竟是誰的？從何而來？依舊是個謎，網友們則紛紛打趣腦補：「小三跑來宣示主權嗎」、「看隔壁老王有在家嗎」、「會不會是什麼暗號之類的」、「老婆開始在想，難不成是別的女人的，怕被我發現，故意先問？」；

也有人猜測老婆那麼冷靜有問題：「太早回家了，晚一點就收起來了」、「你太早回家了，害老婆不知所措」。

(中時新聞網)