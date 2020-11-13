新竹一名邱姓工程師與公司同事張女發生婚外情，張女得知邱男元配懷孕後，不但上門威脅，還教唆邱男帶妻子墮胎，用臉書假帳號散佈孩子是其他男人的種等謠言，甚至聽信習俗，要求邱男「移床」後和妻子發生性行為，希望藉此動了胎氣導致流產；正宮得知後提告，法院最終判張女需賠償40萬元。

邱男與張女在去年7月開始交往，張女得知元配懷孕後，在去年10月闖入元配家，張揚二人已有姦情，並奪走監視器刻意毀損，事後她不斷騷擾對方、出言威脅，一度導致元配出現宮縮、需服藥控制，她甚至以臉書假帳號PO出邱男個資，並留言元配的孩子是四個男人的種，今年3月她要求邱男帶妻子墮胎，邱男無法接受，提出分手。

張女曾透過手機簡訊向元配說，「他說他一點也不愛妳，他不喜歡那個小孩，他跟你說把我的LINE刪掉了，其實他10月31號之後也沒有刪，妳就是被瞞在鼓裡！」邱男在法庭上指控，張女還曾要求他移床後跟老婆發生性行為，說這樣就能動了胎氣，讓小孩流產，他沒有辦法接受這樣子的要求，所以提出分手。

法院認為張女罔顧元配初為人母、身懷六甲之身心脆弱階段，漠視元配基於配偶身分之情緒感受，顯足以破壞他人婚姻生活，且情節重大，最後判張女需賠償元配40萬元。

(中時新聞網)