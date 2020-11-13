為因應臺灣中南部地區秋冬空品不良情形，環保署9起結合中南部10個縣市環保局共213人次稽查能量展開聯合稽查。此次行動是以近期的指標污染物（PM2.5）為目標，共針對25處營建工地與59處露天燃燒熱區等容易造成逸散性污染的地點進行稽查，合計查獲14件違規情事，預估處分42萬餘元。

環保署表示，臺灣在東北季風期間除因地形條件導致擴散不良外，鄰近國家的污染物也會跨境影響到本地空氣品質，而且近期中南部部分地區正好碰到稻作收割，農民露天燃燒的行為也可能導致空氣品質更差，因此環保署特別規劃了這次聯合稽查行動，並以總計60架次的無人航空載具（UAV）來加強稽查效果。行動3天下來，南投縣針對疏濬、區域開發等工程加強工地巡查；高雄市除執行露天燃燒及營建工地稽巡查，亦執行河川裸露地面積調查；臺南市以新吉工業區營建工地為對象進行稽巡查，發現車輛未有效清洗、防塵布未捆緊、工地圍籬未涵蓋全部區域等缺失；雲林縣查獲豆皮製造廠未取得許可及廢棄物露天堆置等違規情形；屏東縣在10處露天燃燒熱區域以UAV進行稽查，共查獲6件違規行為；其餘嘉義縣、臺南市、臺中市、苗栗縣、雲林縣、彰化縣等縣市以及環保署督察大隊也分別合作完成相關稽查行動。

環保署表示，在這次稽查行動共發現12件違法露天燃燒情形，顯示仍有部分民眾未能捨棄這種陋習。環保署強調，目前已進入空品不良季節，希望民眾能夠減少如露天燃燒這種會影響空品的行為，也希望工區及工廠業者依規定做好空污防制工作，使秋冬季節空氣品質不致惡化，共同維護你我的健康。

(工商 )