知名新聞女主播蕭彤雯已有14年資歷，待過各大電視台擔任記者和主播，後轉型當節目主持人；今（13）日她在臉書哀悼同行好友離世，才感嘆生命的脆弱，豈料，沒多久又接到另一名同事的噩耗，讓她難過地說，「13號星期五，真的是黑色的」。

蕭彤雯表示下午得知一名工作上認識的好友不幸過世，原本兩人每個月都有聯絡，聊工作上的事情，上個月更談到打算要合作，好友卻這樣先離開了；她也難過地說，「跟我差不多年紀、跟我一樣認真工作、跟我一樣拼著命在生活的女生」，這件事也讓她頓悟生命的脆弱。

她也替好友感到不捨，因為對方才遇到真命天子，更互訂終身，「老天爺怎麽就這樣捉弄人」，更覺得好友走得倉促，很多話來不及說、很多事情都來不及完成；而蕭彤雯也提到，「從很多年前開始就這樣了。我工作的圈子，壽命特別短」。

最令人難過的是，蕭彤雯發文1小時後，又接到另一名昔日新聞台同事過世的噩耗，讓她心情相當不好受。許多粉絲也紛紛在底下留言安慰，「人生不就匆匆忙忙走一遭，當另一種旅行吧」、「請大家一定要照顧好自己、家人」、「快樂珍惜過每一天」。

(中時新聞網)