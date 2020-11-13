彰化縣1名護理師人妻小萍（化名），與丈夫結婚13年，夫家一直希望有男丁繼承家業，偏偏自己8年內卻連生6個女兒，豈2017年9月查看電腦時赫然發現，丈夫竟然偷吃自家葬儀社的女琴師，還到摩鐵嘿咻2次，丈夫甚至錄下2人的性愛影片，氣的對丈夫與小三提告，同時求償120萬元，彰化地院判決丈夫及小三，應連帶賠償100萬元，可上訴。

小萍2019年7月間使用該部電腦時，無意間打開這段性愛影片，才知丈夫偷吃自家女員工，遂向小三求償60萬元，卻遭丈夫直接拒絕，雙方未達成協議，決定向2人提告求償120萬元。

女琴師辯稱，為了不讓這件事公開，她本來允諾賠償60萬元，但因小萍的丈夫欠她20萬元，打算只給40萬元，如今事件已經公開，加上自己失業中，希望法官能將金額減為20萬元。小萍的丈夫則沒有意見。

法官認為，小萍的丈夫不顧妻子養育多名女兒，同時身兼工作之辛勞，而與女琴師通姦，致婚姻瀕臨破碎，妻子精神飽受打擊，因此判小萍的丈夫及女琴師，應賠償精神慰撫金100萬元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)