行政院發言人丁怡銘烏龍指控，冠軍牛肉麵店使用「萊牛」，行政院長蘇貞昌親自帶著丁怡銘登門消費致歉。「不禮貌鄉民備份團」臉書粉專舉辦民調，截稿為止，居然高達73％的網友都認為，丁應辭職，以示負責。

「不禮貌鄉民備份團」臉書粉專針對行政院發言人牛肉麵風波做民調，問大家覺得現在行政院該如何收尾才好？截稿為止，「向店家道歉、買牛肉麵，再由長官訓誡，已足夠」有146人(9％)贊成；1181人(73％)則支持「應辭職以示負責」；「不予置評、不關心此事」的人有310人(18％)。

網友紛紛表示，「不雙標，辭職以示負責。」「辭職+一日牛肉麵店員。」、「辭職太便宜他了，直接宣布開除。」、「有人敢像蚊子一樣退出不擔任任何職位，我才欣賞，其他根本就是屁話。」、「沒有警戒心，不該在那位置，換個適合的職位比較好！」、「作為發言人還能嚴重失言，公關危機越補越大洞，這已經讓人懷疑適不適任了。」

不過也有人認為「雖然我也覺得失言，但人只要犯錯就開除，那就可惜了，當然持續犯錯不改進就fire掉。」

網友也提醒說，「苗博雅的po文寫得很好，民進黨如果又回到2018剛當選後的那種囂張跋扈態度的話，2022傷的不只是民進黨，而是整個台派。」、「我覺得針對發言人追殺一點意義都沒有，死了一個再補一個不痛不癢。重點是行政院團隊自己也分不清楚美牛跟萊牛的差別，這才是應該關注的重點。」、「螺絲鬆了，行政院記者會的發布與否，是發言人可以決定的？這不是丁允恭個人私德問題，係行政院團隊出了問題，院長親自登門道歉才有足夠誠意。」

民調一下 大家覺得現在行政院該如何收尾才好? 由不禮貌鄉民備份團發佈於 2020年11月12日 星期四

(中時新聞網)