行政院發言人丁怡銘牛肉麵失言風波，行政院長蘇貞昌兩天內四度道歉，在野黨則點名丁怡銘下台。資深媒體人陳揮文突然問說，丁怡銘應該下台嗎？民進黨立委高嘉瑜停頓了一下尷尬回應表示，丁怡銘若繼續留任，對於行政院未來的施政或是形象，會不會有傷害？我們自己要去承擔。

高嘉瑜在政論節目《TVBS戰情室》中表示，雖然蘇揆很難得兩天內4度道歉，他願意這樣子低聲下氣，然後去吃麵道歉等等。可是這件事不是說道歉完，就到此為止。

高嘉瑜接著表示，大家會期待，從這次牛肉麵事件中，整個行政團隊在面對大家質疑時，都能夠用虛心面對的態度，然後去把事情說清楚。因為溝通其實是執政非常重要的一個基礎。

另位來賓陳揮文突然問高嘉瑜，「妳覺得丁怡銘應該下台嗎？」高嘉瑜尷尬回應說，丁怡銘是行政院長的愛將，她覺得，丁怡銘在這過程中確實處理不當，而且他是行政院的發言人，也代表行政院。所以他要繼續留任，其實某種程度上，對行政院未來的施政或是形象，會不會有所傷害？這是我們自己要去承擔的。

(中時新聞網)