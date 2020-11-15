一名已婚的交通大學黃姓研究助理，與多名友人在租屋處聚會，眾人喝醉後直接在通鋪一起睡。豈料眾人睡到迷迷糊糊，黃男竟趁機對一名友人的妻子上下其手、指侵私密處，一旁友人被驚醒，氣到將黃男壓制、準備報警，黃男竟還回嘴「問你老婆舒不舒服」。新竹地院審理認為黃男毫無悔意，依乘機性交罪將他判刑3年4月，且不予緩刑。全案可上訴。

根據判決書，擁有名校碩士學位的黃男已婚，在交大擔任研究助理。今年5月，他與多名友人在租屋處聚會，眾人飲酒到凌晨2時許，便直接在木質通舖地板入睡。豈料，凌晨5時許，黃男竟趁友人妻酒醉無力抵抗，對她襲胸及手指侵害下體等，友人聽見聲響驚醒後，當場喝斥壓制黃男，憤怒質問「為什麼要這樣做？」，黃男竟回答：「去問你太太舒不舒服？」。

友人指控，當時黃男睡在他旁邊，妻子睡在他對面，他被聲音吵醒後睜眼一看，黃男竟跪坐在妻子兩腿間，他將黃男壓制把燈打開，檢查黃男手指，確認黃男使用手指犯罪。

法官審理認為，黃男為滿足一時性慾，乘機對被害人性侵，惡性重大，雖承認犯行，卻聲稱是因酒醉所致，毫無悔意；被害人也認為黃男沒有悔意，不能原諒他。最後法官依乘機性交罪判刑3年4月，可上訴。

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(中時新聞網)