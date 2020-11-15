東協10國與中、日、韓、澳洲和紐西蘭等15國15日簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），成為全球最大的自由貿易協議。對此，律師葉慶元表示，當區域內的貿易夥伴彼此解除障礙，台灣卻被排除，未來要如何繼續推動貿易？並對未來進一步的發展感到憂慮。

葉慶元今在臉書上表示，台灣以外貿立國，但是在整個東亞地區，唯一沒有被RCEP所涵蓋的就只有台灣和北韓兩個國家而已。

葉慶元指出，當區域內其他主要的貿易夥伴，彼此之間都降低關稅、解除貿易障礙，我們卻被排除，台灣將如何繼續推動貿易？產業及工作機會是否會進一步外流？值得憂慮。

網友們也留言回應，「很難看好台灣未來經濟發展前途」、「會有台商出走潮；企業會自己找出路，只是苦了台灣的經濟和就業」、「台灣終於被獨立了」、「票投民進黨，就知道會被排除在RCEP之外，自找的」。

此外，國民黨也痛批，民進黨只想抓住美國，忽略雙軌區域經濟合作建制的競合。民進黨的不當政策讓台灣真正變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」，並呼籲蔡總統立即召集跨部會的緊急高層會議討論因應。

(中時新聞網)