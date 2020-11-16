網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

行政院製作「圖卡」宣揚政績、提供給側翼網軍對在野黨進行攻擊的行為引發爭議，外界批評此行為明顯行政不中立；但是民進黨立委沈發惠卻有不同看法，認為「立法委員學養並不高」，因此有圖卡存在會讓大家接收資訊較輕鬆。此話一出，再度引發外界議論紛紛，沈發惠的背景亦遭起底，沒想到這位立委竟擁有台大的碩士學歷，更參加過野百合學運，帶領台灣走向民主，學養比外界想像的還高。

沈發惠今日在立院質詢，針對行政院制作圖卡問題，沈直言政院與黨團間長期有管道進行聯繫，若委員要求說明政策資訊，政院都會給予回應與說明，但「大家知道立法委員學養並不高」，所以與其政院拿出一大堆文字、整疊的公文讓立委讀，沈發惠認為使用政院提供的圖卡、懶人包來接受訊息較為輕鬆。

對此，網友在批踢踢發文表示，笑死人了，自介學養並不高還有，立委辦公室請一堆助理，難道是不會幫老闆消化訊息喔？不然請那麼多助理要幹嘛！底下網友也認為，「民進黨的立委自己學養不好，不要拉別人下水」、「立委學養不高，還能立法嗎」、「那以後立的法案也不要寫字做圖卡」？

沈發惠背景。（圖片摘自立法院網站）

沈發惠自認「立法委員學養並不高」的看法，也讓外界好奇沈發惠的背景到底是什麼？搜尋立法院關於沈發惠的個人介紹網頁，只見學歷欄上寫著，沈發惠大學畢業於東海大學法律系，研究所畢業於台大政治系，更是野百合學運決策小組成員。沈發惠擁有這樣的學經歷，但卻說出這樣的爭議發言，也難怪讓許多網友氣炸。

(中時新聞網)