台灣東南部海域今天下午3點19分發生芮氏規模5.2地震，震央雖位在外海，且深度達68公里，但規模不小，東部、南部明顯感受到搖晃！

由於地震離蘭嶼最近，最大震度也出現在蘭嶼；綠島、大武、東河各為2級。

其他地區，屏東3級；台南、雲林、澎湖2級；高雄、嘉義、彰化都是1級。

(中時新聞網)