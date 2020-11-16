地牛翻身！台東外海規模5.2地震 台東震度4級 15:292020/11/16 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東外海今發生芮氏規模5.2地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東南部海域今天下午3點19分發生芮氏規模5.2地震，震央雖位在外海，且深度達68公里，但規模不小，東部、南部明顯感受到搖晃！ 由於地震離蘭嶼最近，最大震度也出現在蘭嶼；綠島、大武、東河各為2級。 其他地區，屏東3級；台南、雲林、澎湖2級；高雄、嘉義、彰化都是1級。 (中時新聞網) #地震 #台東外海 #芮氏規模 #地牛翻身 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》義大利頂級白松露入台 台義大廚「貴氣」大PK 11:462020/11/16 生活 三媽拼布展 貼出長者生命故事 04:102020/11/16 地方新聞 喝茶成精 藏家飲出普洱財 04:102020/11/16 產業財經 台東慢食節 垃圾只1袋 04:102020/11/16 地方新聞 士林夜市爆發倒店潮 理事長痛喊：我們自食惡果 09:142020/11/16 房市新訊 1分鐘讀財經》台積電可望領漲 台股今再戰新高 08:102020/11/16 財經 三媽拼布展 拼布畫展演長者生命印記 15:582020/11/15 寶島 人行超額續作8,000億MLF 規模創近5年新高 11:292020/11/16 財經 斥資1億2千萬改造 竹市國小廁所走5星級度假風 14:402020/11/16 寶島 英飛凌攜手GTAT 擴大碳化矽供應 09:212020/11/16 財經 生活熱門新聞 全聯驚見麝香葡萄 佛心價格曝光網暴動：終於吃得起 - 生活 「秋冬專案」緊縮2管制 入境全面繳陰性證明 不戴口罩罰1.5萬 - 生活 30秒躺屍...太極大師馬保國過半年突宣布退出武林 真正原因曝光 - 生活 雞蛋怎麼挑最新鮮？營養師曝3原則：把好蛋帶回家 - 生活 國中同學發喜帖！新娘問「1件事」惹怒人 網勸：不用去了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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