行政院發言人丁怡銘因失言引爆風波，他表示，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭獲准。針對此請辭說法，前高雄市新聞局長王淺秋今(16日)在廣播節目中怒批，「完全不面對自己的錯誤」。

丁怡銘表示，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭，並於15日晚已獲得院長勉予同意，即日起辭去行政院發言人一職。

對此，王淺秋在廣播節目「千秋萬事」中談到，因過去經歷，自己對於發言人的工作感到同情，也能體解到壓力有多大，但她忍不住痛批丁怡銘，「完全不面對自己的錯誤，更意外讓蘇揆的網軍鬥爭小組曝光，連民進黨自己人都看不下去，何況路人甲乙丙—你我納稅人。」

對此，有網友則說，「引咎？人家可還厚臉皮的在怪罪在野黨啊」、「說過不酬庸的院長，會怎麼安排丁丁，讓我們繼續看下去」、「千錯萬錯一定是別人錯」。

(中時新聞網)