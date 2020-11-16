骨牌式倒店潮！士林夜市攤商坑殺重創形象 大咖女星樂喊找我代言

擁有百年歷史、北市最大規模士林夜市，過去吸引不少國內外觀光客前來，隨著外國觀光人潮銳減、加上疫情雙重打擊，一級戰區文林路近日也爆發「骨牌式倒店潮」。日前宣布「螢幕還俗」的恆述法師(15日)親臨士林夜市，感嘆商圈落寞許多，更樂喊快來找我代言吧！

恆述開心分享自己的夜市戰利品。(照片/游定剛 拍攝)

從前的士林夜市萬人空巷，如今榮景已不在，近年又有不肖業者販售天價水果、骰子牛等坑殺觀光客行為屢爆爭議，甚至傳出有業者，看準外國旅客推「隱藏版坑殺菜單」，業者嚐遍甜頭、荷包賺飽飽，不僅在地人批評聲浪不斷，也失去國人消費喜愛及信任度，攤商坦言「自食惡果」。豈料，近日又有網友再度爆料，到士林夜市看到招牌寫烤玉米35元，結帳時，才驚覺原來玉米是秤重計價，1支竟要價180元，讓人相當傻眼，觀光形象恐怕再度重創。

恆述驚訝北藝中心造型好巨大，外型像碗公、地球。(照片/游定剛 拍攝)

頭戴粉色潮帽、紅色羽毛耳環的恆述法師，(15日)晚間帶著愛徒和粉絲現身士林夜市，沿途開直播與網友互動，樂玩麻將、吊酒瓶、釘釘子，更與粉絲同樂一起吃晚餐，共計花2500元。

恆述樂翻天士林夜市路邊還能打麻將。(照片/游定剛 拍攝)

久未來到士林夜市的恆述法師感嘆，許多店家拉下鐵門，國家經濟自己來救，不應只靠外國旅客，她表示近日台南、高雄粉絲都來邀請，希望我能去當地帶動商機，恆述更透露，眾生有需求，就去走走當作去玩樂，她最後不忘向商圈喊話，找我當觀光代言人啊！

恆述表示吊酒瓶新鮮又有趣，不過3局皆慘輸出局。(照片/游定剛 拍攝)

恆述法師向士林商圈喊話，快找我代言觀光吧！(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)