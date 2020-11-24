繼士林夜市、墾丁大街亂訂價坑殺觀光客後，有民眾前天在網路踢爆，在彰化精誠夜市買3包水果要價450元，直呼第一次在夜市買到這價錢，真的嚇到，不過該文卻引發水果攤不滿，認為自家水果品質好，還說「老闆有說可以退」，怒斥原PO根本就是在討拍，貼文引來不少網友論戰。

攤販員工曬出自己水果自清，認為水果的品質相當好之外，且一包都相當大包。（圖／翻攝自彰化人大小事）

網友22日於臉書《彰化人大小事》發文，他表示前一日到精誠夜市的水果攤，沒問價錢買了3包水果，分別為番茄、哈密瓜及水梨，付錢時聽到老闆開口說450元，讓他嚇了一大跳，直言「我真的第一次在夜市買到這價錢，請問這是合理價錢嗎？」

文章曝光後，迅速引發網友關注討論，超過900留言，有不少在地人分享經驗「他們把精誠夜市當做士林夜市在賣...」、、「這攤真的很貴，買過一次」、「士林夜市轉移到彰化體諒一下」、「這家超級貴，隨便一小包都要150~200元」；也有網友建議「夜市的水果，買之前問下比較好」、「你選的這3種水果現在成本就貴了」。

該貼文也意外釣出水果攤謝姓員工，他回擊「下次記得問好再買，我有問過老闆，他說你都要拿大包的，其實你可以傳還沒吃之前的圖片上來，基本都有夠重，且都有超過一斤。」

謝姓員工也透露不可能隨便喊價、隨便賣，當天該名客人結帳後才發文，老闆有說可以退貨，客人卻選擇在臉書發文公審，他氣得貼出水果真實照回擊，怒嗆客人是在發「討拍文」。

(中時新聞網)