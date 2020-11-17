徐乃麟17日主持華視《天才衝衝衝》，該節目主持搭檔徐凱希傳出與賓士男甜蜜牽手，徐乃麟笑說：「早上她有跟我講，很好呀！女大當嫁男大當婚，要先交往嘛，認清這個男的內在，我們都鼓勵，凱希就跟自己女兒一樣，其實她男朋友我也見過，我也覺得男孩子還不錯。」他認為兩人交往，旁邊朋友提供各種意見給女生，最終還是要她自己評估。

是否覺得戀情公開即分開，徐乃麟直言：「唉呦，我30幾年前還沒出〈紅鞋女孩〉就認識我老婆，那時我就大膽承認了，我常講一個男人要隱瞞戀情或結婚，這叫什麼男人？對不對？我是很看不起這個。！」他認為演藝圈發展靠實力，像周杰倫事業如日中天時結婚，人家也沒有影響演藝事業，「如果你真的愛對方，不會在乎外面說結婚不結婚，那是一種態度跟責任」。

徐乃麟上周與老婆自駕遊。（華視提供）

徐乃麟與老婆感情多年始終甜蜜，上周兩人還去花東自駕遊，「我們是三度、四度、五度蜜月，去花東人很少，我們自己開車，邊開邊玩邊喝邊吃，蘇花改我們也沒走過，蠻好走的，我們兩個沒事，就去外面走一走，不然老是窩在台北」。對於美國大選結果，他相當開心，「他（川普）一個人造成這麼多的衝突對立，何必呢？民主國家應該照自己的遊戲規則嘛，講話真的太傷害人了，而且美國之前發生槍擊案，身為總統應該平息這件事情，他還火上加油，最起碼看拜登，都是好好講話」。

(中時 )