蔡淑臻出席台北電視節成為嬌點。（羅永銘攝）

蔡淑臻演而優則編導，甫獲金鐘獎女配角獎、演技受肯定的她，近年嘗試編劇與故事開發，即將參與「Rising Stories 亞洲說」劇本徵集活動並擔任專業評審，她18日出席台北電視節，透露兩、三年前曾接觸過劇本開發，結果嘗到苦頭，發現編劇真的不是人幹的，「會肥胖、掉頭髮，因為很燒腦就想吃爆多零食，會躲在家不斷糾結、不想出門！」

她說，當時真的體驗到編劇的生活真是悲慘，「想不到時就是想不到，會一直卡關，覺得通道被關起來」，餘悸猶存的她笑說，短期內不會再做這種事，「當演員還是最幸福的！」不過她也認為，在時間與空間條件允許下，很希望戲劇前置時期就可以找確定參與演出的演員提早加入，彼此激發創作力與想像力，畢竟演員與製作人、編劇、導演的角度是不同的。

她坦言獲得金鐘獎肯定後，演出邀約與選擇機會確實比較多，但很多案子都還在談，尚未確定，未來她希望多拍一點電影作品，「我過去拍的電影都不是女主角，女配角也不一定拿得到，很希望能跟專業的團隊合作」。事業得意的她，被關心感情近況，感嘆近期都沒有桃花開，「都被斬斷了啦，連朋友都沒有！我也想要有桃花啊！」至於舊愛李沛旭日前宣布投向新東家，她說雖然已經沒有連絡，但這是他人生重大決定，所以有傳訊息祝福他，希望他一切都很好。對方也回「謝謝」，她笑說「沒有已讀不回就好了」。

由台灣的七十六號原子與新加坡的新傳媒共同主辦的 Rising Stories 亞洲說劇本徵集活動，將於2021／2／1 – 2021／4／15開始徵集，評審陣容包含《可不可以，你也剛好喜歡我》導演簡學彬、《女鬼橋》驚悚導演奚岳隆、《孤味》編劇黃怡玫、《引爆點》編劇王莉雯、金鐘獎最佳女配角蔡淑臻，從演員、編劇及導演的角色，將共同選出5件適合國際開發的優秀作品。

演技受金鐘獎肯定的蔡淑臻，近年來也嘗試編劇與故事開發，從演員的角度來看劇本，覺得在角色深化這件事其實很重要，此次是第一次擔任編劇的評審，更希望能夠主動出擊，與更多新銳創作者更多互動與討論，一起創作出好故事，蔡淑臻認為：「這個世界變化都很快，有時候快到我們都來不及適應，比起類型片我更期待探討人與人關係的變化題材，如果可以，我也更想看到談論婚姻、兩性關係的故事內容出現。」希望可以透過和編劇的共同工作，可以從中學習。

(中時 )