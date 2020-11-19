NCC否決中天新聞台換照，但用的理由牽強，遭質疑有政治力介入，至於是蔡英文總統或行政院長蘇貞昌誰的可能性更大？國民黨主席江啟臣暗示應該是蘇貞昌。

江啟臣今早接受《羅友志嗆新聞》廣播節目專訪，主持人羅友志詢問，政府關中天是誰的意思？是蔡英文總統或行政院長蘇貞昌？

江啟臣回稱，會想要消滅一個機關，通常是因為他常罵你，依照我們的體制誰是最高行政首長？最近新聞到底討論誰的比率比較多？羅友志回稱，好像是頭髮比較少的那個(蘇貞昌)。江啟臣接著補充，可以看到去年蘇貞昌放話批評NCC後，NCC主委就下台了。

江啟臣還說，連之前綠營游盈隆做的民調，綠營支持者都有58％反對關中天，表示多數台灣民眾認為，縱然不喜歡特定媒體言論，也不應將該媒體關台。政府這種行逕讓人憤怒，但憤怒之餘更要行動，所以22日國民黨要號召群眾上街，反萊豬、捍衛新聞自由。

江啟臣還感嘆，媒體號稱第四權，但在中天被關掉前，多數媒體是在監督民進黨還是在野的國民黨？政府很多事情做不好，不管是開放萊豬、無法加入RCEP都被講成國民黨的問題，如果剛政黨輪替就算了，蔡英文都連任了，怎麼媒體還會將這些問題都當成國民黨造成的？如今政府不只花國家資源買廣告洗人民腦，還讓行政院幕僚作圖批評在野黨。

江啟臣也呼籲，蔡英文如果要做全民總統，應對中天審照結果表態，今天政府的作法會讓人覺得政治介入，NCC主委陳耀祥說沒有政治介入誰信？蔡英文應該自己出面說明。而當外界認為政治力可能介入媒體審照時，將出現寒蟬效應，因為媒體人也需要工作需要生存，迫於生計許多媒體人只好講政府想聽的話， 言論思想因而受到控制。

(中時 )