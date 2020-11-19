阿利伯克級驅逐艦「約翰·芬恩」號（USS John Finn，DDG 113）11月16日在太平洋海域發射「標準3型2A」防空飛彈（SM-3 Block IIA）

軍事專家說，美國周二出動戰艦，在太平洋擊落模擬洲際彈道飛彈，是明確向中方發出訊息。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，北京軍事觀察員周晨明指出，美國進行「標準3型2A」（SM-3 Block IIA）防空飛彈的攔截測試，可以視為對中方先前向南海發射兩枚「航母殺手」飛彈的回應。

而他所指的，是解放軍8月分別從青海和浙江向南海發射東風-26B與東風-21D飛彈，並擊中西沙群島附近1艘移動靶船一事。不過，北京並未對發射「航母殺手」飛彈，或飛彈成功擊中靶船的事發表評論。

而五角大廈說，在周二的軍演中，阿利伯克級（Arleigh Burke Class）驅逐艦「約翰·芬恩」號（USS John Finn，DDG 113）在夏威夷東北的太平洋海域發射了雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles & Defense）製造的最新標準3型飛彈，擊中了從馬紹爾群島（Marshall Islands）雷根飛彈測試場（Reagan Test Site）發射的靶彈。

周晨明說，美國凸顯中方發射飛彈，是在為美軍加強在太平洋刷存在感正名，並利用這次攔截測試展現它在亞洲仍擁有軍事優勢。他並強調，美方想要向亞洲盟友證明，華府仍能保護他們。另一方面，有觀察家指出，美方周二的軍演可能促使解放軍進行更多飛彈演習。

而美軍這次演習，是首度從海上軍艦發射飛彈，以攔截模擬洲際彈道飛彈。先前攔截洲際飛彈的測試，都是從美國的地下飛彈發射井發射攔截彈。

然而，香港軍事評論員宋忠平說，由於如東風-41洲際彈道飛彈，還有東風-26B等飛彈有優異的機動性，並能在飛行中迅速轉換追蹤目標，因此「標準3型2A」並不具備攔截這類飛彈的能力。他指出，標準3型攔截東風-41的能力十分有限，但對北韓和伊朗研製的洲際彈道飛彈將是威脅。然而，他認為，美軍的測試將促使中方加強飛彈更新計畫，以升級老一代彈道飛彈。

事實上，一位解放軍消息人士透露，火箭軍8月除了發射兩枚「航母殺手」飛彈外，還從中國西北發射了兩枚東風-21飛彈，以打擊位於廣西南部的目標。這位消息人士說，「廣西的飛彈演習是在警告台灣傾向獨立的執政民進黨，解放軍具備打擊島上特定目標的能力」。反之，解放軍在西沙群島附近發射飛彈打擊靶船，則是專為警告美國海軍。

(中時新聞網)