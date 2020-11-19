大陸黑龍江省哈爾濱市一名50多歲的吳姓男子近日和妻子鬧離婚，為了取回房產證明將對方告上法院，不料女方早已將文件交給了法官。為了趕緊拿回房產證，吳男三番兩次找法官鬧，儘管對方表示二次開庭時就會交還，他仍不願善罷甘休，最後竟帶著預藏的剔骨刀衝到法院，將法官拖進收發室殺害。

《新京報》報導，關姓人妻今年7月向雙城區人民法院提起訴訟，指控丈夫吳德仁經常對她家暴，導致夫妻感情破裂，希望法官准許2人離婚，並對夫妻共同財產進行分割；郝姓法官審理後，判准雙方離婚，共有房產則歸男方所有，但吳男須支付女方房屋折價款8萬元（人民幣，下同），另給付妻子養豬收益20萬元。

判決出爐後，吳男相當不滿，隨即提出上訴要求重審，同時多次向關女索討房產證；本月13日，吳男收到法院的開庭通知，氣得衝到法院找郝姓法官，要求取回原告提交給法庭的房產證明遭拒後，竟將對方拖到收發室，再拿出預藏的剔骨刀朝其左胸猛刺，導致法官當場慘死，而他也隨後遭趕到現場的法警逮捕。

目擊證人透露，犯嫌當時兩眼發直，一看就是喝了酒，眾人趕到時法官已經被捅了好幾刀，雙手捂著脖子且渾身是血，電話還沒打出去人就不行了，還沒送到醫院就已經死亡。對此，當地法院表示哀悼，除了向家屬致上誠摯慰問，同時對吳男的行為予以強烈譴責，強調殺害依法行使國家審判權的人民法官，必將受到法律嚴懲。

(中時新聞網)