何超儀18日宣布將登上歐洲頂尖獨立雜誌《KING KONG》封面，成為首位登上該刊的亞洲名人，何超儀穿上一件「AI人工智慧產品」，看到後製和編排，忍不住滿意得大叫一聲：「Wow」，並回想當天足足拍攝了20個小時，連換10套造型，像是被惡搞，最後看到成品，「一切都值得了！」對成果相當滿意。

而何超儀領軍的「何超與海膽仔」樂團橫掃各大音樂節，在電影方面她也勢如破竹，頗有斬獲，2020下半年甫宣布與國際兩大導演盧貝松（Luc Besson）和托尼凱耶（Tony Kaye）合作，引起國際媒體關注，她近日再受歐洲頂尖的獨立藝術雜誌《KING KONG》之邀，成為亞洲首位封面人物，拍攝多達十套風格各異造型，演繹另類潮流風尚。

《KING KONG》美術總監YH Fong表示拍攝封面時設定何超儀的角色本身是一件AI 人工智慧產品，視覺上將她當作一本產品說明書，帶入一些非時尚性的視覺元素裝飾，用不同手法來呈現時裝和CGI美學，所以在造型方面有入廠模式、未來廣告到最後的豪華型號等主題都分別挑選不同的服裝造型，來配合她詮釋的角色。

何超儀對於能嘗試這麼多造型和角色也相當過癮，尤其此次封面拍攝與年輕一代兩位出身於歐洲知名藝術學院Central Saint Martins的攝影師Oscar Chik跟美術總監YH Fong合作有許多驚喜火花，每一套與何超儀討論出非常多創意發揮，真的是此次合作的一大收穫。

(中時 )