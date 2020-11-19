高雄市壽山動物園與新竹市立動物園雙方攜手舉辦『動物保育巡迴系列活動』。（柯宗緯翻攝）

高雄市壽山動物園與新竹市立動物園雙方攜手舉辦『動物保育巡迴系列活動』。（柯宗緯翻攝）

高雄市壽山動物園與新竹市立動物園雙方攜手舉辦『動物保育巡迴系列活動』。（柯宗緯翻攝）

高雄市壽山動物園與新竹市立動物園繼今年10月初正式締結為姊妹園後，為更加落實推廣動物保育觀念，雙方再度攜手舉辦全台首次跨城市的「動物保育巡迴系列活動」，17日深入至高雄市校園，將動物標本與壽山人氣吉祥物直接到師生面前，透過動物教育推廣人員解說，傳遞正確的保育與生命教育觀念，讓師生們對動物及整體自然環境有更深入的認識。

高市觀光局長周玲妏表示，壽山動物園自2016年起辦理「動物保育巡迴系列活動」已邁入第五年，走過杉林、美濃、甲仙、桃源、茂林、旗山、內門及台南等地，已培育超過千名的小小動物保育尖兵。

另特別在今年10月前往茄萣、彌陀、梓官等海線學校辦理後引起廣大迴響，許多學校紛紛湧入壽山動物園臉書，要求加開場次！為感謝大家熱情支持，擴大規模攜手新竹市立動物園一同舉辦，希望能發揮一加一大於二的效益，讓動物保育觀念從小扎根，持續傳遞至台灣各個角落。

這次的保育巡迴列車來到高雄的「新莊國小」 與「左營國小」，壽山人氣吉祥物-壽Q家族一現身，小朋友紛紛開心的跟著園歌園舞唱唱跳跳，接著新竹市立動物園也特別遠從北部將綿羊、鱷魚、馬來猴、野貓及紅鶴的標本帶至現場。透過說故事、觀察標本、有獎徵答等趣味方式，讓所有老師及小朋友聽得入神，同時也更深刻了解生態保育與生命教育的重要。

2020年的「動物保育巡迴系列活動」最終場也將於12月回到壽山動物園，畫下今年度巡迴的完美句點，也邀請今年度動物認養人一同回娘家，回到壽山動物園探望自己認養的動物。當天也將抽出Switch、微波爐等超多豐富大獎，歡迎家長帶著家中小寶貝一同前往，更多詳細訊息請上壽山動物園網站http：／／zoo.kcg.gov.tw或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

(中時 )