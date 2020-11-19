昔日「主播界第一美女」侯佩岑轉入主持界和家庭後，人氣不降反節節升高，更躍升廣告女王，去年她代言科技燕窩飲品，上市數月創下熱銷百萬盒佳績，品牌19日也宣布將和侯佩岑續約，並推出升級版科技燕萃精華飲，24日舉辦代言記者會，侯佩岑將現身跟大家分享凍顏青春秘訣。

婚後侯佩岑和老公有兩個孩子，時常一家出遊，兼顧事業和家庭，她透露兩者都很重要，更把照顧全家人當作己任，有用心經營，至於自己和工作的部分，按部就班都好解決，她透露自己的保養方式是盡量做到「內外平衡」，除了透過飲品輔助，也透過運動、健康飲食打底，像是多吃原型食物、七彩蔬果，也分享常做伸展運動和泡澡來促進新陳代謝。

說到時下流行靠忌口或斷食的飲食法，她笑說：「我真的很難捨棄喜歡的食物，不吃人生真的太沒意思了！」像是珍珠奶茶、鹽酥雞偶爾會吃，若吃零食的話，正餐就會少吃。她分享老公也喜歡道地美食，常帶回家分享，她會看情況，「若隔天有重要工作，會請他在我看不到的地方吃，沒有的話就會和先生一起享用美食。」但強調：「但一樣是吃適量就好，不會吃多！」

畢業於南加大的侯佩岑，曾當過三金主持人，她喜愛踏出舒適圈、嘗試未接觸過的事物，更升格當作家，近期為小朋友推出的繪本有聲書就大獲歡迎，她也透露新書正在安排中，「不久後就能和大家見面！」

(中時 )