隨著生活型態改變，外食族越來越多，自助餐、便當店成為民眾主要覓食處，但對價格認知也常衍生風波。一名網友表示，朋友開了間中東料理快餐店，一個便當要價140元，遭不少顧客嫌太貴，他幫朋友打抱不平，PO出照片請網友評理，卻引發正反兩方論戰。

男網友在《Dcard》PO文表示，自己的巴基斯坦朋友在台北開了間正宗中東快餐店，食物還經過哈拉認證(HALAL清真認證)，非常注重清潔衛生，未料客人反饋幾乎都是價格過高，讓他傻眼。

巴基斯坦朋友賣正宗中東便當要價140，照片曝光後引發網友論戰 (圖／Dcard)

原PO貼出便當照片，希望網友評理。透過照片可以看到，這份140元的便當中，左邊放薑黃飯，上面鋪滿雞肉；右邊則是生菜沙拉。他不滿表示，現在一堆健身餐盒動輒2、300，份量與味道自己也能掛保證，女生可能還會吃不完，而便當中的薑黃飯是自己吃過人生中排名前三的，更不用說異國料理本來就比較貴。

這篇文在論壇上引起熱烈討論，網友也分成兩派，有人給予正面評價：「台北的話很合理」、「看起來不錯，140我會買單」、「求店名，下次去吃」、「還滿超值的啊」，但也有人直白表示：「照片這樣看感覺有點小」、「可能是因為菜色單調，視覺上感覺餐盒偏小吧」、「不用懷疑，就是貴啊」、「看起來份量就真的很少」、「我是女生，光看照片我不會吃不完，大概還會吃不飽」、「配菜就只有生菜還賣140，真的貴」、「140有哪個學生會覺得便宜？但這便當又只能吸引年輕人」、「我覺得不算貴，但也不便宜就是」、「先說朋友就是你自己吧」。

更有女生打臉：「異國料理又如何，台式料理也是很繁雜的啊，一般雞腿便當有三樣配菜，價格在100元左右，但你只有雞肉絲跟生菜，對中年人來說更難接受」。

(中時新聞網)