UFC巨星麥葛雷格(Conor McGregor)重返鐵籠！他確定與聯盟簽約，將在明年1月的UFC 257對戰波瑞耶(Dustin Poirier)。麥葛雷格今年6月初宣告退休，當時外界都不相信他是講真的，UFC總裁懷特(Dana White)也是老神在在，他們知道32歲的麥葛雷格不是急流勇退的那種人。

這是麥葛雷格第3次說要退休並且復出了，他先前退出的原因是不滿UFC要求他不斷改變體重。他是UFC史上首位同時持有兩個量級冠軍的拳王(羽量級、輕量級)，聯盟希望他挑戰更重的量級，他從65.7公斤一路往上加，最後被要求增重到79.8公斤，他乾脆就宣告退休。

美媒ESPN報導，聯盟這回不再強人所難，麥葛雷格明年這一戰的體重設定為70.3公斤，地點預計是在海外的阿布達比。對手波瑞耶生涯26勝6敗，他2014年被麥葛雷格KO過一次。麥葛雷格今年初的「退休戰」只用40秒就KO「牛仔」賽隆尼(Donald Cerrone)，當時兩人的體重是77.1公斤(次中量級)。

另一方面，前拳王奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)上月宣告退休，但UFC總裁懷特仍相信他會復出。奈戈梅朵夫曾打敗麥葛雷格，上月他被ESPN問到是否願意再和麥葛雷格打一次，奈戈梅朵夫非常憤怒而不願多談。

(中時新聞網)