「國民老爸」陳竹昇在《俗女養成記》中與「小嘉玲」吳以涵互動自然可愛，現實中他有兩個女兒。陳竹昇表示，當孩子還小的時候，他會直球表達對女兒的愛意。隨著女兒的年紀增長，他更常以聊天的方式融入孩子的世界，從平常的相處就培養父女的感情，因為他認為最重要的就是，不要太刻意介入孩子的世界。

他透露，前一陣子老婆與女兒進戲院看目前正夯的《鬼滅之刃》，但因他在拍戲無法一同前往。陳竹昇默默趁著拍戲空檔、進戲院追進度，再回家跟孩子討論劇情。陳竹昇表示，「透過聊天方式關心孩子的生活，讓他們感受到自己是特別的與被愛的。」

陳竹昇和于子育劇中飾演夫妻檔，兩人曾在《再會吧！北投》合作，因此拍《俗女》時默契十足。在陳竹昇眼中，于子育詮釋「嘉玲媽」絲絲入扣，認為或許于子育從屏東北上出道，「經歷過母親擔心自己的過程，更能貼切呈現母親擔憂小孩的心情」，陳竹昇認為現實中的于子育像是「傻大姐」一樣，略帶迷糊但對周遭的人都很有禮貌、很友善。

陳竹昇並非表演科班出身，從小體弱多病的他，待在醫院的天數比在學校多，後來才發現對雕塑有興趣，跟著雕塑老師李良仁（紙風車文教基金會執行長李永豐先生的兄長）學習、隨著老師走入劇場，進而成為他當演員的轉捩點。

陳竹昇從幕後轉到幕前，累積多年劇場經驗，將「成為觀眾生活中的背景」自然融入觀眾的生活，他自豪拍《俗女》幾乎沒有NG，常常遇到路人主動對他說：「你演的嘉玲爸，跟我爸好像！」讓陳竹昇很感動。《俗女養成記》每週六晚間九點在公視頻道播出，一次連播兩集，上週六第六集平均收視達 1.08，成績亮眼、口碑持續發酵。

陳竹昇與于子育在《俗女養成記》中飾演一對夫妻檔，默契十足。（公視提供）

陳竹昇在《俗女養成記》中飾演暖心老公與老爸，溫暖體貼的形象深植觀眾心中。（公視提供）

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