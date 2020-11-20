國道六號旁南投縣草屯鎮垃圾場20日凌晨發生火災事件，突顯出中央垃圾處理政策長期失衡問題，針對草屯掩埋場火災事件，南投縣環保局已立即派員至現場協助火災善後工作。

南投縣環保局表示，有關草屯垃圾場之所以堆置大量垃圾，係因近年中央環保署無法協調調度處理投縣垃圾，垃圾轉運不出去致沼氣自燃結果。

近四年來環保局多達20餘次公文函促環保署請依中央2004年停建投縣焚化爐之承諾事項，積極協調、調度處理投縣垃圾，惟環保署均置若罔聞，完全不予重視處理。

南投縣環保局期待中央環保署應拿出中央應有的高度，本政府權責，積極協調、整合調度各縣市焚化爐資源，並排除事業廢棄物擠壓生活垃圾處理量能的嚴肅問題，依法循法將生活垃圾納為焚化爐第一優先處理順位，必要時並將全國焚化爐收歸國有、成立國營事業統一經營焚化爐事業，共同合作解決地方及全國垃圾處理難題。

南投縣環保局表示，針對水利署提供中央補助3億元辦理草屯垃圾移除工作一案，該局與草屯鎮公所召開多次垃圾移除工作檢討會議，惟迄今環保署並未就補助方式、去化地點及處理方式予以正式公文通知，南投縣政府在沒有依據下無從提報實質移除計畫書。

南投縣環保局強調，縣府會積極協助草屯鎮公所清理移除垃圾，惟仍須環保署就去化地點及處理方式予以明確指示，並希望中央政府整合各焚化廠資源，積極帶領無焚化爐的縣市，一同面對垃圾處理問題，為民眾環境品質改善努力。

(中時 )