一名男網友表示他與女友交往5年，交往初期女友想要結婚、生小孩，但他想當不婚主義者，但5年後竟變成他想婚，女友反而不想結婚了，無奈之下他想出「先上車後補票」，在保險套上戳洞，導致女友真的懷孕，但女友得知懷孕後竟要求墮胎，讓他崩潰說「小孩又不是養不起，到底哪裡不滿意？」

該網友在臉書專頁「靠北女友」發文表示，當初他跟女友交往時曾提出想當不婚主義者，原因是家中還算富裕，他擔心被拜金女纏上，但他說當初也只是個想法，女友那時說想要結婚、生小孩，還持續一段時間都在講這事，結果沒想到5年後兩人的態度竟然完全相反。

該網友說，女友交往5年後變得不想要結婚，因此他決定用「先上車後補票」方式，讓兩人因為孩子而結婚，他在保險套上戳洞，真的讓女友如願懷孕，但女友得知懷孕後竟要求墮胎，讓他崩潰說「都懷上了，妳居然要墮掉是在哈囉？一條生命耶！當初你不是很愛小孩嗎？還說要一起結婚生可愛的小孩的啊？」

該網友說，他的存款跟薪水都不錯又有車有房，小孩不是養不起，直呼「妳到底哪裡不滿意？」貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「條件都很好，但你人不好」、「戳洞真的是……令人無言」、「她還在思考怎麼跟你說，肚子裡的小孩不是你的」、「人格很差欸」、「她為什麼要配合你想要就要」、「戳洞蠻差勁的」。

(中時新聞網)