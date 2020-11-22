高雄市一位王姓人夫外遇夜市賣粥的辣妹董姓闆娘，鴛鴦出遊南投時遭正宮抓姦，該日三人簽下保密和解協議書，洩密者則須賠錢。不料，正宮簽完保密條款後，自丈夫手中喜獲470萬房產，一時之間太忘情，直接在家中群組說出「你弟弟搭上夜市賣粥的老闆娘」，因洩密違約慘被王男告上法院，法院判其需賠償60萬元。

據判決書指出，已婚的王姓男子2019年12月帶著董姓女子遊南投，兩人同住南投一間飯店，而出遊的消息傳進王妻的耳中，王妻隨即前往現場抓姦，三人於同日凌晨簽下和解協議書，條文中明定須對內容保密，洩密則視為違約，須賠償200萬元。

此事之後，王妻自丈夫手中得到一棟價值470萬元的房地產，並依協議書內容入袋100萬元賠償金。不料，王妻簽完協議4小時候，喜孜孜地在家中LINE群組傳送「各位親愛的姊姊…妳弟弟搭上夜市賣粥的老闆娘…剛剛被我抓姦在床…我們明天回去辦好離婚手續」等語，洩密的行為讓王男大爆氣，怒告上法院想討回付出的賠償金。

高雄地院審理時，王妻聲稱，當時簽了和解協議書後，王男猛催要去戶政事務所辦離婚，她為了避免不告而別遭到王男抹黑，因此才在群組中簡短交代一下離婚原因。法官酌情後判定，照協議內容王妻的確違反保密義務，但群組中僅四人，原違約金顯然過高，因此判賠60萬元屬適當。全案可上訴。

(中時新聞網)