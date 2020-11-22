黃明志今晚將在Legacy Taipei舉辦「禁歌精取之夜」演唱會，今年為電影《你是豬｜BABI》打造歌曲《Happy Family》、入圍金馬獎最佳原創電影歌曲的他，昨金馬典禮上最終敗給《刻在你心底的名字》，他事後在臉書分享無緣講出口的得獎感言，透露3天前，有極端分子到馬來西亞吉隆坡警察局門口示威抗議、舉報這電影《你是豬｜BABI》；黃明志無奈地說：「聽說警方也已經立了案。接下來我回國將會被關押到拘留所，並接受調查。真的覺得好棒棒。」也表示「感謝台灣，感謝我的父母，對不起，一次又一次地，這次又要讓你們擔心了」。

黃明志也於得獎感言中寫道：「這是我第1次入圍金馬獎，能夠得獎我覺得除了意外，同時也很傷感。因為我金曲獎已經入圍7次了，沒得過。非常感謝金馬獎和評審的包容度，因為這首歌充滿了髒話，所以你們有沒有發現，今晚所有的入圍歌曲都有演出，輪到我的時候卻還要寫多1首新的。」

《Happy Family》以中文，英語，淡米爾語和馬來語4種語言打造而成，黃明志說，「這是來自馬來西亞的多元特色。但也因為多元，才會經常被一些不好政客利用，煽動，和惡意製造種族間的矛盾，來撈取他們的選票。這就是這部電影《你是豬｜BABI》所要表達的內容」。不少粉絲留言鼓勵他，更盼望他回到大馬後能一切平安，而《你是豬》昨起在台灣上映，他表示，「在這裡要感謝台灣對藝術作品的包容度讓這部禁片重見天日，也請大家趕快到戲院去看。因為台灣也是目前全世界唯一能上映這部電影的地方，ONLY IN TAIWAN，其他地方絕對看不到」。

(中時 )